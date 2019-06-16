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Sınava geç kalan kız öğrencinin babası polise kızdı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sınava geç kalan öğrencinin babası, suçu polislere atarak, "İnşallah sizin çocuğunuz da böyle ağlar" dedi.

Haber Merkezi | 16.06.2019 - 12:48..
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Sınava geç kalan kız öğrencinin babası polise kızdı

Milyonlarca öğrenci 2 gündür üniversite sınavı heyecanı yaşıyor. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrenciler iyi bir üniversite hayali kuruyor.

Ancak sınava birkaç dakika geç kalan öğrenciler içeri alınmayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bu durumu yaşayan bir kız öğrenci okula alınmayınca gözyaşlarına boğuldu.

Çocuğu sınava geç kalan baba polislere hakaret etti VİDEO

Sınava geç kalan kız öğrencinin babası polise kızdı

Nazilli Anadolu Lisesi kapısı önünde bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

POLİSLERE HAKARET ETTİ

Kız öğrencinin babası çocuğunun içeri alınmaması nedeniyle kapıda görevli polislere tepki gösterdi. Baba polislere, “09:59’da geldik buraya. Bu çocuğu ağlattınız ya inşallah sizin çocuğunuz da böyle ağlar. Yazıklar olsun size. Benim verdiğim parayla orada duruyorsun.” dedi.

Sınava giremeyen kız öğrenci, ağlayarak okuldan ayrıldı.

Sınava geç kalan kız öğrencinin babası polise kızdı

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