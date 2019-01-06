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Sinema salonlarında geçerli olacak yazılım mecbur olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bilet hasılatı konusunda şeffaflığı sağlamak için bütün sinema salonlarında geçerli olacak bir yazılımın mecbur tutulacağını söyledi.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 09:39..
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Sinema yapımcılarıyla dağıtım şirketleri arasında son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin bir soru üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde oyuna bir kural konulacaksa, bunu devletin yapacağını söyledi.

Sinema salonlarında geçerli olacak yazılım mecbur olacak

"YAZILIMI MECBUR KILACAĞIZ"

Tarafların bilet hasılatı üzerinden gelir paylaşımına gittiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Gelir paylaşımı üzerine bir sistem oluşturduysanız, bunda önemli olan şeffaflıktır. Biz bütün sinema salonlarında geçerli olacak bir yazılımı kullanmayı mecbur tutacağız. Bu yazılımla hasılattan pay alanlar bir şifre ile rakamları görebilecek" diye konuştu.

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