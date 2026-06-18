Singapur Başbakanı Lawrence Wong, yarın Türkiye'ye gelecek

Türkiye, birçok ülke ile yakın ilişkiler kurmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncülüğünde yürütülen diplomasi süreçleri ile ikili ilişkiler daha da geliştiriliyor.

Bu kapsamda yeni bir diplomatik sürecin daha gerçekleştirileceği duyuruldu.

SİNGAPUR BAŞBAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Ziyaret kapsamında Wong'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

TİCARET VE YATIRIM KONULARI ANA GÜNDEM

Görüşmelerde, Türkiye ile Singapur arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceği aktarıldı.

Ayrıca, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı da kaydedildi.