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Sınıfının tek aracı Caravelle Highline 4Motion satışta

Volkswagen Ticari Araç, Caravelle modelinin dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip versiyonunu satışa sundu.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 12:18..
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Sınıfının tek aracı Caravelle Highline 4Motion satışta

Sınıfının 4 tekerlekten çekişli tek modeli olan Caravelle Highline 2.0 lt TDI 199 PS 4Motion Volkswagen Yetkili Satıcıları’nda yerini aldı.

Caravelle’in 4Motion sistemi, zorlu arazi koşullarında bile maksimum çekiş ve güvenli sürüş sağlıyor. Arka aksa entegre edilen 4Motion sistemi ön ve arka aks arasında gücü en doğru şekilde aktararak aracın daha güvenli ve performanslı olmasını sağlıyor.

HEM GÜÇLÜ HEM EKONOMİK

2.0 litrelik TDI motora sahip Caravelle Highline, 199 PS güç üretirken, 450 Nm tork sağlıyor. Standart olarak 7 ileri DSG şanzımana sahip olan Caravelle Highline 4Motion, 8,5lt birleşik yakıt tüketimiyle ekonomik bir sürüş imkanı sunuyor.

Sınıfının tek aracı Caravelle Highline 4Motion satışta

HİGHLİNE DONANIMLI PREMİUM KONFOR

Caravelle Highline 2.0 lt TDI üst düzey konfor, güvenlik ve performans özellikleri sunuyor. Caravelle Highline versiyonunda aracın dış donanımında 17 inc Devonport alüminyum alaşımlı jantlar, ön ve arkada da LED farlar buluyor.

İç donamında ise kaliteli malzeme ve üst seviye işçilikle ayrıcalıklı bir atmosfer yaratıyor. SD kart, AUX-IN, USB ve Bluetooth desteğine sahip 6,33 inç dokunmatik renkli ekrana sahip Composition Media radyo sistemi; araç bilgilerine kolayca ulaşmayı sağlıyor.

Sınıfının tek aracı Caravelle Highline 4Motion satışta

KAMPANYALI FİYATLAR

Geri görüş kamerası sayesinde, aracın arkasındaki alan Composition Media sisteminin ekranından görülebiliyor. Deri kaplı servotronik direksiyon simidi, klimatronik kliması ve Start/Stop özelliği ile Caravelle modellerinde teknolojinin sunduğu konfor üst seviyede hissediliyor. Caravelle Highline 2.0 lt TDI (8+1) Uzun Şasi 199PS DSG 4Motion versiyonu 281 bin 242 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile alınabiliyor.

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