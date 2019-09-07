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Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa bulundu

Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, kaçak yollardan sokulmak istenen 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi.

İHA | 07.09.2019 - 03:34..
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Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı’na gelen Türk vatandaşı H.G.’nin kullandığı tır durduruldu.

Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa bulundu

Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa bulundu

PİZZA KUTULARINDAN 2 BİN 500 KAPLUMBAĞA ÇIKTI

Gümrük muayene ve tescil işlemlerinin ardından şüphelenilerek aranan tırın dorse kısmındaki yemek dolabında pizza kutularının içine gizlenmiş vaziyette 2 bin 500 adet su kaplumbağası yurda illegal yollarla sokulmak istenirken ele geçirildi. Ele geçirilen kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi. H.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında ele geçirilen 2 bin 500 adet su kaplumbağasının gümrüklenmiş değerinin 141 bin 600 lira olduğu öğrenildi.
(Adem Güngör/İHA)
Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa bulundu

Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa bulundu

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