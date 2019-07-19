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Sinop'ta balkona yuva yapan güvercinler

Balkona yuva yapan güvercinler, ev sahipleri tarafından sahiplenildi.

İHA | 19.07.2019 - 16:00..
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Sinop’ta yaşayan bir aile evlerindeki  balkonuna yuva yapan güvercinleri fark edince güvercinlere zarar vermeden beslemeye başladı.

YAKLAŞIK BİR AYDIR BESLİYOR

Yuva yapan güvercinleri yaklaşık 1 aydır besleyen Azmi Gül, ailenin 2 yumurtası olduğunu belirtti.

Sinop'ta balkona yuva yapan güvercinler

Sinop'ta balkona yuva yapan güvercinler İZLE

GÜVERCİN YUVASINI GÖRÜNCE BESLEMEYE

BAŞLADI

Gül, “Yaklaşık 1 ay önce her balkona girdiğimizde buradan güvercin uçtuğunu gördük. Balkonda bulunan çekyatın altından çıkıyorlardı. Merak ettik. Baktık ki çekyatın arkasında 2 tane güvercin yumurtası var. Daha sonra beslemeye başladık. Yaklaşık 1 aydır buradalar. 10 gün sonra uçmaya başlarlar. Güvercinleri mısır unuyla, bulgurla, pilavla besliyoruz. Güvercinler bize rahatsızlık vermedi. Şu anda balkonu kullanamıyoruz. Fakat önemli değil. Burayı tercih etmesi hoşumuza gitti. Güvercinlerin gelmesi hoşumuza gitti” dedi.

Sinop'ta balkona yuva yapan güvercinler

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