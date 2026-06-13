Sinop’ta devlet destekli çiftlik büyüyor: 14 yaşındaki Bayram’ın hayali veterinerlik

Sinop merkeze bağlı Dizdaroğlu Mahallesi Zarflı mevkisinde yaşayan Durdu ailesi, toplam bütçesi 15,3 milyon lira olan proje ile büyükbaş hayvancılık tesisini genişletmeye hazırlanıyor.

Proje kapsamında girişimci Özcan Durdu’ya 9,2 milyon lira hibe desteği sağlanırken, 55 baş kapasiteli modern bir ahırın inşa edilmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

14 YAŞINDAKİ BAYRAM’IN VETERİNER OLMA HAYALİ

Aile işletmesinde aktif olarak yer alan 14 yaşındaki Bayram Berat Durdu, küçük yaşlardan bu yana ahırda çalışarak hayvancılığa ilgi duyduğunu söyledi.

Veteriner olma hayalini dile getiren Bayram, gelecekte hem kendi çiftliğini kurmak hem de hayvan sağlığı alanında çalışmak istediğini ifade etti. Genç girişimci adayı, devlet desteklerinin devam etmesi halinde işletmeyi daha da büyütmeyi hedeflediğini belirtti.

“KÜÇÜK YAŞTAN BERİ AİLEMLE ÇALIŞIYORUM”

Bayram Berat Durdu, çocuk yaşlardan itibaren üretimin içinde olduğunu belirterek hayallerini şu sözlerle anlattı:

“Dokuz yaşımdan beri babamla ve abimle birlikte çalışıyorum. Hayalim veteriner olup kendi çiftliğimi kurmak. Hem hayvanlarımla ilgilenmek hem de besicilik yapmak istiyorum.”

Genç çiftçi adayı, sadece büyükbaş erkek hayvan yetiştirmeyi planladıklarını ve farklı bölgelerden hayvan temin ederek sürüyü büyütmek istediklerini de söyledi.

AİLE ÜRETİME ODAKLANMIŞ DURUMDA

Ailenin diğer bireyleri de projeye destek veriyor. Bayram’ın ağabeyi Beytullah Durdu, kardeşinin tarıma olan ilgisinin örnek olduğunu belirterek gençlerin üretim süreçlerinde yer almasının önemine dikkat çekti.

Aile büyüklerinden Bayram Durdu ise torunlarının hayvancılığa olan ilgisinin kendilerini sevindirdiğini ifade ederek devlet desteğinin projeyi mümkün kıldığını söyledi.