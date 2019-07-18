Sinop'ta kum zambağını koparana 60 bin lira ceza

Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen kum zambağı, 2016 yılında Doğa Koruma Birliğince koruma altına alındı.

60 BİN LİRA

Sinop'ta, kent merkezine 21 kilometre mesafedeki Sarıkum Tabiat Koruma Alanı ile Akliman Koyu, nadir görülen kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor.

DKMP 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, "2016 yılından itibaren kum zambaklarının korunmasına yönelik birtakım çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle soğanlarıyla birlikte bu bitkinin sökülmesi yasak ve böyle bir durumda Çevre Kanunu'na göre 60 bin lira cezası var.” dedi.