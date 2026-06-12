Sinop'ta yasa dışı bahis operasyonunda 23 gözaltı
Sinop merkezli 10 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında yapılan eş zamanlı baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
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Yasa dışı bahis şebekelerine karşı operasyonlar hız kesmeden sürüyor.
Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karıştığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
23 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Sinop merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi