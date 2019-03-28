Sırbistan'da köy okulu tek öğrenci için eğitim veriyor

Sırbistan'ın güneydoğusundaki Dukat köyünde bulunan ilkokulun 7 yıl aradan sonra tekrar açılması, köyün tek öğrencisi Nikolina Nikolic'i sevindirdi.

Teneffüslerde koridorlarında çocuk seslerinin yankılanmadığı, şimdilik sadece 7 yaşındaki Nikolina'nın eğitim gördüğü ilkokulun yeniden açılması, Gadzin Han'a bağlı bu köyün sakinlerini de memnun etti.

İKİ ÖĞRENCİ DAHA KAYIT YAPACAK

Öğretmen, Nikolina'nın eğitimi için her gün başka bir beldeden geliyor. Öte yandan gelecek sene iki öğrenci daha okula başlayacak. Sırbistan’da ilkokulda okuyan toplam öğrenci sayısı 268 bin 113.

TEK ÖĞRENCİYLE DERS

Sıra dışı kalabalık sınıflardan farklı olan bu sınıfta, sadece bir kız öğrenci var. Her gün defterini, kitabını, kalemlerini sırasına koyan Nikolina, öğretmenini bekliyor. Okula gelen öğretmen ise o gün işlenecek konuları belirliyor ve dersi işliyor.

KÖYLÜLER MEMNUN

Teneffüslerde koridorlarında çocuk seslerinin yankılanmadığı, şimdilik sadece 7 yaşındaki Nikolina'nın eğitim gördüğü ilkokulun yeniden açılması, Gadzin Han'a bağlı bu köyün sakinlerini de memnun etti.

DÖRDÜNCÜ SINIFA KADAR EĞİTİM VEREN OKUL

Gadzin Han beldesinde bulunan Vitko ve Sveta İlkokulu'na bağlı olan okul, Dukat köyündeki çocuklara 4. sınıfa kadar eğitim imkanı sağlıyor.

Yedi yıl önce öğrenci kalmadığı için kapatılan okulun, zili 2018-2019 eğitim öğretim yılında Nikolina ve öğretmeni Milica Mikic için çaldı.