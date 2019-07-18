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Şırnak şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

Teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü için, memleketi Adana'da tören düzenlendi.

AA | 18.07.2019 - 14:46..
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Şırnak şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

Geçen hafta kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen 24 yaşındaki Gökçü'nün naaşı, hava yoluyla Adana'ya getirildi.

ŞEHİDİMİZE VEDA TÖRENİ

Merkez Sarıçam ilçesi Avcılar Mahallesi'ndeki babaevinde "helallik" alınmasının ardından şehit Gökçü için Sabancı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Şırnak şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

BABASI HASTALANDIĞI İÇİN KATILAMADI

Törene, şehidin annesi Fadime, kardeşleri Utku ve Ufuk Gökçü ile yakınları ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Mithat Gökçü ise hastalığı nedeniyle törende yer alamadı.

Şırnak şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİDİN ANNESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Şehidin annesi Fadime Gökçü, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun yanına giderek "Allah belanızı versin. Benim çocuğumdan daha kötü olun." diyerek terör örgütüne tepki gösterdi.

Şırnak şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Gökçü'nün naaşı, merkez Sarıçam ilçesindeki Avcılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şırnak şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

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