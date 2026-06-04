Şırnak’ta alevlerin arasından Türk bayrağını kurtardılar

Şırnak merkeze bağlı İkizce köyünde bulunan bir binadan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

DUVARDA BULUNAN TÜRK BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, binayı saran alevlere müdahale ederek yangının çevredeki yapılara sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

Söndürme çalışmaları sırasında duvarda asılı bulunan Türk bayrağı dikkat çekti.

BAYRAĞI GÜVENLİ ŞEKİLDE MUHAFAZA ALTINA ALDI

Alevlerin her geçen dakika yaklaştığı bayrağın zarar görmemesi için harekete geçen itfaiye personeli, büyük bir hassasiyet göstererek bayrağı bulunduğu yerden indirdi ve güvenli şekilde muhafaza altına aldı.

Yangınla mücadele eden ekiplerin Türk bayrağına gösterdiği duyarlılık, olay yerinde bulunan vatandaşların da takdirini kazandı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Alevlerin arasında zarar görme riskiyle karşı karşıya kalan bayrağın korunması, yangının en anlamlı görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangın tamamen söndürülürken, olayda sevindirici şekilde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Ancak binada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatılırken, itfaiye ekiplerinin hem yangına karşı verdiği mücadele hem de Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet takdirle karşılandı.