Şırnak'ta öğretmenler, bayram tatilini doğada sanata dönüştürdü

Bir dönem terörle anılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Uludere'de artık sosyal etkinlikler yapılıyor.

Yoğun okul temposunu geride bırakan öğretmenler, tatili sadece dinlenerek değil, aynı zamanda sanatsal ve sosyal etkinliklerle değerlendirmeyi tercih etti.

Doğanın kalbinde kurulan etkinlik alanı, hem renkli görüntülere hem de sıcak sohbetlere sahne oldu.

DOĞA İLE SANAT AYNI ÇATIDA BULUŞTU

Uludere Eski Hilal bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenler, doğadan ilham alarak tuvallere resimler çizdi. Dere kenarında kurulan alanda yapılan çalışmalar, doğa manzarasıyla birleşince ortaya görsel açıdan dikkat çekici anlar çıktı.

Katılımcılar, açık havada resim yapmanın hem ruhsal hem de zihinsel olarak rahatlatıcı olduğunu ifade etti.

PİKNİK VE OYUNLARLA EĞLENCELİ TATİL

Etkinlik sadece resim çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. Öğretmenler birlikte piknik yaptı, çeşitli oyunlar oynayarak gün boyunca keyifli anlar yaşadı. Doğayla iç içe geçirilen bayram tatili, katılımcılar için hem dinlenme hem de sosyalleşme fırsatı sundu.

“4 YILDIR DOĞADA BULUŞUYORUZ”

Etkinliği organize eden öğretmenlerden Onur Orak, uzun süredir benzer faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirterek, doğada yapılan etkinliklerin kendileri için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Orak, yıllardır öğretmenlerden oluşan bir grupla film gösterimleri, kültürel etkinlikler ve tiyatro çalışmaları düzenlediklerini ifade ederek, doğayla iç içe yapılan buluşmaların motivasyonlarını artırdığını dile getirdi.

“MANZARAYA KARŞI RESİM YAPMAK ÇOK KEYİFLİ”

Öğretmenlerden Merve Sinan ise etkinlik sırasında doğa manzarasına karşı resim yapmanın kendileri için oldukça keyifli olduğunu belirtti.

Sinan, arkadaşlarıyla birlikte hem resim yaptıklarını hem de sohbet ederek güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

“DOĞADA BULUŞMAK BİZİ RAHATLATIYOR”

Bir diğer katılımcı Pınar Balaban da baharın gelişiyle birlikte kapalı alanlar yerine doğayı tercih ettiklerini söyledi.

Balaban, doğada yapılan etkinliklerin hem motivasyonlarını artırdığını hem de yoğun iş temposuna kısa bir mola fırsatı sunduğunu ifade etti.

RENKLERLE VE DOĞAYLA DOLU BİR BAYRAM TATİLİ

Öğretmenlerin düzenlediği etkinlik, hem sanatsal üretim hem de sosyal dayanışma açısından dikkat çekti. Doğa ile sanatın buluştuğu bu özel buluşma, katılımcılar için unutulmaz bir bayram tatili deneyimine dönüştü.