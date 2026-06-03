Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 42 milyon liralık hesap hareketi

Yasa dışı bahsi bitirmek için Türkiye'nin dört yanında operasyonlar düzenleniyor.

Bir operasyon da Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapıldı.

7 GÖZALTI KARARI

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis veya şans oyunlarını oynatan, oynanmasına yer ve imkan sağlayan, para nakline aracılık eden ve bu oyunları oynamaya teşvik eden 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

3 KİŞİ ARANIYOR

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 4'ü yakalanarak emniyete götürüldü. Firari durumda olan 3 şahsın yakalanmasına içinde geniş çaplı çalışma başlatıldı.

42 MİLYONLUK VURGUN

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin banka ve hesap hareketlerinde yapılan detaylı incelemelerde, şahısların hesaplarında toplam 42 milyon lira tutarında şüpheli para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. İncelemelerin ardından söz konusu hesaplara bloke konuldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü bildirildi.