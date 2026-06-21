Siros Adası'nda yangın: Bir yerleşim birimi tahliye edildi

Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki Siros Adası’nda Ambela mevkiinde başlayan yangın, etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle kontrol altına alınmakta güçlük yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

112 UYARISIYLA TAHLİYE ÇAĞRISI

Sivil savunma ekipleri, yangının ilerleme riskine karşı Tria Lagkonia yerleşiminde yaşayan vatandaşlara cep telefonları üzerinden 112 acil durum mesajı gönderdi. Mesajda, bölge sakinlerinden Ermupoli yönüne doğru tahliye olmaları istendi.

Yetkililer, olası can kayıplarının önüne geçmek için tahliye sürecinin hızla uygulanmasını sağladı.

HAVA VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangına müdahale kapsamında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına:

10 itfaiye personeli

3 yangın söndürme aracı

2 yangın söndürme uçağı

2 helikopter

ile müdahale edildi.

Ayrıca belediyeye ait su tankerleri ve gönüllü ekipler de çalışmalara destek vererek alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN UYARI

Siros-Ermupoli Belediye Başkanı Aleksandros Atanasiu, yangının mevcut hava koşulları nedeniyle ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti. Atanasiu, özellikle şiddetli rüzgârların yangının yönünü değiştirebileceğine ve yayılmasını hızlandırabileceğine dikkat çekti.

YUNANİSTAN GENELİNDE YANGIN RİSKİ YÜKSEK

Öte yandan Yunanistan’da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgârlar nedeniyle birçok bölgede orman yangını riski kritik seviyelere ulaştı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve olası uyarıları anında takip etmeleri konusunda uyardı.