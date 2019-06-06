Kıskanç sevgili model sevgilisini darbetti

Sırp model Tanja Dukiç, Beşiktaş Asayiş Şube Müdürlüğü'ne verdiği ifadesinde yaşadığı şiddeti anlattı.

"TARTIŞMA 4 SAAT SÜRDÜ"

Türkçe bilmediği için tercüman eşliğinde ifade veren Dukiç, 2 yıl önce Türkiye'ye çalışmak amacıyla geldiğini söyleyerek, "Çağrı T. benim erkek arkadaşımdır. Kendisiyle 2 yıl önce tanıştım. Yaklaşık 1,5 yıldır Çağrı T.'nin Ortaköy'deki ikametinde kalmaktayım. 2 Haziran 2019 günü sat 20.00'de Çağrı ile ikametinde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Bu tartışma 4 saat sürdü.

"BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI"

Tartışma büyüyünce saat 00.00'da Çağrı, beni tekme ve yumruklarla darbetti. Darbeler netincesinde vücudumun muhtelif yerlerinde morluklar oluştu. Daha sonra kurtulmak istediğim sırada Çağrı, boğazıma bıçak dayadı. Bulunduğum odanın kapısını kilitleyerek dışarıya çıkmamı engelledi. 3 Haziran 2019 günü saat 10.00 sıralarında kapının kilidini açtı ve beni bıraktı" dedi.

ÜLKESİNE DÖNDÜ

Dışarıya çıktığını, tanımadığı bir kişiye yaşadıklarını anlattığını, onun yönlendirmesi ile polise gittiğini söyleyen Tanja Dukiç, "Beni darbeden, tehdit eden, hakarette bulunan, özgürlüğümü kısıtlayan Çağrı T.'den davacı ve şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" diye konuştu. Tanja Dukiç, ardından Türkiye'den ayrılarak Sırbistan'a gitti.

"ALTIMA İŞEDİM"

Tanja Dukiç, yaptığı açıklamada psikolojisinin tamamen bozulduğunu, olay günü fotoğraf çekimi için dışarı çıktığını ve Çağrı T.'nin kendisini aldığını anlattı.

Dukiç, "Çağrı ile aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ona 'kavga etmeyelim' dedim. Ancak o vurmaya devam etti. Beni itti. Yere düştüm bacaklarıma vurdu. Altıma işedim. Kulaklarımdan kan geldi. Soğuk duşa itti beni. Vahşice beni dövdü. Beni öldürmek istedi. Bıçağı boğazıma dayadı. Şiddetten sonra ben yaşadığımı hissetmemeye başladım. Beni odaya kitledi; beni bıçakla öldüreceğini söyledi" ifadelerini kullandı.