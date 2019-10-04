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Sırrı Süreyya Önder'in ilk açıklaması

Tahliye olduktan sonra kameralar karşısına geçen HDP'li Önder, 10 ay tek başına kaldığını hatırlatarak konuşmasını kısa tuttu.

Haber Merkezi | 04.10.2019 - 17:09..
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Sırrı Süreyya Önder'in ilk açıklaması

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasına Kandıra Cezaevi'nden çıkan Sırrı Süreyya Önder, çıkışta kendisini bekleyenlerle hasret giderdi.

Kameralara da ilk açıklamasını yapan HDP'li Önder, 10 ay boyunca tek başına cezaevinde kaldığını hatırlatarak konuşma yeteneğinin biraz zayıfladığını söyledi.

Konuşmasını kısa tutan Sırrı Süreyya Önder'in neşesi yerindeydi.

Sırrı Süreyya Önder, şunları söyledi: "Arkadaşlar öncelikle buraya kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. İçerideki arkadaşlarımızın selamı var. Normalde insanın böyle zamanlarda sevinmesi lazım.

İNANDIĞIMIZI SÖYLEDİK, DEVAM EDECEĞİZ

Anayasa Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle almasını çok değerli buluyorum. Neticede sözümüzü söylemişiz. İnandığımızı söyledik. Barış için söylemeye devam edeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar.

Şimdi bu 10 ayı konuşma *melekelerim de biraz zayıflamış. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. "

Sırrı Süreyya Önder'in ilk açıklaması VİDEO

Sırrı Süreyya Önder'in ilk açıklaması

*Meleke: Alışkanlık, yatkınlık

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