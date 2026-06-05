Sivas 4 Eylül Barajı yıllar sonra doldu

Sivas’ta içme suyu temininde kritik rol oynayan 4 Eylül Barajı, uzun süren kuraklık döneminin ardından yeniden dolma seviyesine geldi.

2022 yılında neredeyse kuruma noktasına gelen baraj, son yağışlarla birlikte taşma sınırına kadar yükseldi.

Kent genelinde etkili olan yağışların ardından baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarının ciddi şekilde artması, vatandaşları sevindirdi.

YILLAR SONRA GELEN DOLULUK SEVİYESİ

1996 yılında yapımına başlanan ve 2004’te hizmete açılan Sivas 4 Eylül Barajı, özellikle 2022 kuraklığında büyük oranda su kaybı yaşamıştı.

O dönemde su seviyesinin yüzde 1’e kadar düştüğü baraj, daha sonra Pusat-Özen Barajı’ndan yapılan su takviyesiyle kısmen desteklenmişti.

Ancak bu yılki yoğun yağışlarla birlikte barajın doluluk oranı hızla yükselerek taşma seviyesine yaklaştı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER DEĞİŞİMİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Dron kameralarına yansıyan görüntülerde, baraj havzasının büyük bölümünün suyla dolduğu, bazı alanlarda ağaçların tamamen su altında kaldığı görüldü.

Yıllar içinde yaşanan kuraklık ve doluluk değişimi, barajın önceki ve mevcut haliyle çarpıcı bir şekilde ortaya kondu.

“SU KONUSUNDA SIKINTI YOK”

Barajdaki doluluk artışının sevindirici olduğunu belirten vatandaşlardan Osman Akdoğan, mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi:

“Barajın doluluk oranı yüzde yüze ulaştı gibi. Daha önce çoğu yer kuruydu, şimdi su seviyesi çok iyi durumda. Artık su konusunda bir sıkıntı yok.”

“PİKNİK YAPTIĞIMIZ ALANLAR SU ALTINDA”

Bölgeyi sık ziyaret eden Mustafa Höyük ise değişimi yakından takip ettiğini belirterek, “Eskiden yürüdüğümüz yerlere şimdi gidilemiyor. Baraj tamamen dolmuş durumda” ifadelerini kullandı.

KURAKLIKTAN BOLLUĞA GEÇİŞ

Uzmanlar ve bölge halkı, barajdaki bu değişimi son yılların en verimli yağış dönemlerinden biri olarak değerlendirirken, Sivas genelinde su kaynaklarının toparlanmasının umut verici olduğu belirtiliyor.