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Sivas'ta 35 derecede kayak keyfi

Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi'nde kayak severler, yaz aylarında da kaymanın tadına varıyor.

İHA | 31.05.2019 - 11:00..
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Sivas Valiliği tarafından hizmete alınan Türkiye’nin ilk kayak simülasyon merkezlerinden biri, kayak severlere yaz aylarında da kayma imkanı tanıyor.

12 AY KAYAK EĞİTİMİ

Sivas Valiliği İl Özel İdaresi imkanları ile 770 metrekarelik alanda oluşturulan simülasyon merkezinde, kayak eğitim faaliyetleri başladı. 161 metrekare simülatör yerleşim alanında özellikle çocuklara, polis memurlarına ve askerlere yılın 12 ayı kayak eğitimi verilebiliyor.

TÜRKİYE'DE İLKLERDEN BİRİ

Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi hakkında bilgi veren Sivas Valisi Salih Ayhan, simülasyon merkezinin Türkiye’deki ilklerden biri olduğunu belirtip, “Kayak Simülasyon Merkezimiz Türkiye’de ilklerden sayılabilecek bir merkez. Biz bu tesisimize Yıldızdağı Kış Sporları Eğitim Merkezi diyoruz. Çünkü burada sadece simülasyon hizmeti değil birçok eğitim programları da veriyoruz. Yıldızdağı Kayak Merkezimiz faaliyete geçtikten sonra bunun şehirde de bir ayağı olması gerektiğini düşündük. Özellikle yazın sıcağında insanlarımızın kayak kültüründen zihnen ve bedenen kopmaması için ve teorik eğitim alabilecekleri ciddi bir kayak alt yapısının oluşmasını sağlamak istedik.” dedi.

Sivas'ta 35 derecede kayak keyfi

OLİMPİK SPORCULAR YETİŞTİRİLİYOR

Yıldızdağı Kayak Eğitim ve Kayak Simülasyon Merkezi'nde olimpik sporcular yetiştirdiklerini belirten Ayhan, “Burada sadece simülasyon aracı kullanılmıyor. Burada bilimsel anlamda da çalışan ofislerimiz var. Özellikle çocuklarımıza kayak eğitimi veriyoruz. Şu anda 64 çocuğumuzu olimpik kayak sporcusu olarak yetiştiriyoruz. Burada teorik eğitimlerini alıyorlar Yıldızdağı Kayak Tesisleri'nde de kış aylarında yoğun bir şekilde uygulamalı eğitimlerini alıyorlar. Sivas’ta uluslararası organizasyonlarda başarı elde edip ülkemizin bayrağını dalgalandıracak sporcular yetiştireceğiz.” dedi.

Sivas'ta 35 derecede kayak keyfi

HER YIL BİN ÇOCUK EĞİTİM ALIYOR

Ayhan, her yıl bin çocuğa kayak eğitimi verdiklerini ifade edip, “Her yıl bin çocuğumuza nitelikli kayak eğitimi veriyoruz. Onları Yıldızdağı Kayak Tesislerimizde üç gün misafir ediyoruz. Bu süre içerisinde bizden kayak eğitimi alıyorlar. 4-5 yıl sonda 4-5 bin çocuğumuzu eğitmiş olacağız ve bu da ciddi bir altyapı oluşturacak. Kayak eğitimi 3-4 ay sadece kar yağdığı dönemler fiilen değil, ağustos ayında bile kayak yapılabileceğini gösterdik. Bu hem zihinsel, hem bedensel hem de fikirsel olarak bir kayak altyapısı oluşturuyor. Dağla şehir arasındaki bağı da sağlamış oluyoruz." dedi.

Sivas'ta 35 derecede kayak keyfi

Sivas'ta 35 derecede kayak keyfi

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