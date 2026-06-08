Sivas'ta baltayla 3 kişiyi ağır yaralayan inşaat işçisi gözaltında

Korkunç olayın adresi Sivas.

Sabah saatlerinde Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ş.D., inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanında bulunan O.F. (74) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.D., elindeki baltayla Z.A. ve O.F.'ye saldırarak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

DURAKTA BEKLEYEN KADINA DA SALDIRDI

Olay yerinden kaçan Ş.D., bir süre ilerledikten sonra durakta servis bekleyen H.N. isimli kadını da baltayla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar Z.A., O.F. ve H.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Ş.D.'yi suç aleti baltayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.