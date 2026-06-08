Sivas'ta baltayla 3 kişiyi ağır yaralayan inşaat işçisi gözaltında
Sivas'ta 36 yaşındaki Ş.D., inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi, yanındaki bir kişi ve durakta servis bekleyen bir kadını baltayla yaraladı. Ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Korkunç olayın adresi Sivas.
Sabah saatlerinde Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ş.D., inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanında bulunan O.F. (74) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.D., elindeki baltayla Z.A. ve O.F.'ye saldırarak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.
DURAKTA BEKLEYEN KADINA DA SALDIRDI
Olay yerinden kaçan Ş.D., bir süre ilerledikten sonra durakta servis bekleyen H.N. isimli kadını da baltayla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar Z.A., O.F. ve H.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Ş.D.'yi suç aleti baltayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.