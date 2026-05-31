Sivas'ta bayram dönüşü kaza: 3'ü ağır 4 yaralı

Sivas'ın Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkiinde, Iğdır istikametine seyir halinde olan S.A. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç, şarampole devrildikten sonra takla atarak durabildi.

4 KİŞİ YARALANDI, 3’ÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada sürücü S.A. (28) ile birlikte araçta bulunan A.A. (29), Ş.A. (25) ve A.A. (25) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, 3 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Aracın devrilme nedenine ilişkin teknik değerlendirme sürüyor.

BAYRAM TRAFİĞİNDE TEHLİKE UYARISI

Yetkililer, bayram dönüşlerinde artan trafik yoğunluğuna dikkat çekerek sürücülere hız, dikkat ve takip mesafesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.