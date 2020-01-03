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Sivas'ta bebek gibi anne diyen oğlak

Hayvan yetiştiricisi Serkan Çakar, yeni doğan oğlağın anne sözcüğünü andıran sesini paylaştı.

İHA | 03.01.2020 - 11:22..
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Geçtiğimiz gün Sivas'ta dünyaya gelen oğlak, anne sözcüğü andıran sesler çıkartıyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Serkan Çakar’a ait oğlağın adeta bir bebek gibi anne demesi duyanları hayrete düşürdü.

"İNSAN EVLADI GİBİ"

Serkan Çakar, yaptığı oğlağın bebek gibi anne dediğini ifade ederek, “Doğum olmuştu, geldim baktım. Yavrunun biri doğmuş, diğeri doğuyordu. Kolay doğum olduğu için görüntü almaya başladım. O ara doğan oğlağın sesi anne der gibi çıkıyordu. Kaydettim sosyal medyada paylaştım. Oldukça ilgi gördü. Sanki bir insan evladı gibi anne anne demesi çok değişik bir olay. İster istemez biz de etkileniyoruz” dedi.

Sivas'ta bebek gibi anne diyen oğlak ViDEO

Bu oğlak adeta bir bebek gibi anne diyor -1

Bu oğlak adeta bir bebek gibi anne diyor -2

Bu oğlak adeta bir bebek gibi anne diyor -3

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