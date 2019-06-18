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Sivas’ta dolu yağışı köyü beyaza büründü

Etkili olan dolu yağışı, bir köy yolunu kışa çevirdi.

İHA | 18.06.2019 - 18:16..
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Sivas’ın Kangal ilçesi Yarhisar köyünde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yarhisar köyünde etkili olan dolu yağışı köyü beyaza bürüdü. Köyün kısa sürede beyaza bürünmesi kış aylarında yağan kar görüntülerini aratmadı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Dolu yağışı tarım arazilerini de olumsuz yönde etkilendi. Öte yandan ilçe merkezinde de etkisini gösteren sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Sivas’ta dolu yağışı köyü beyaza büründü

Sivas’ta dolu yağışı köyü beyaza büründü

Sivas’ta dolu yağışı köyü beyaza büründü

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