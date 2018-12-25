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Sivas'ta eğitime kar engeli

Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle, yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

AA | 25.12.2018 - 17:39..
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık değişimi beklendiğinden, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.

KAR YAĞMADAN TATİL GELDİ

Valilik, gece saatlerinde beklenen kuvvetli yağış öncesinde tatili ilan etti. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime bir gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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