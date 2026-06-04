Sivas'ta gezgin arıcılar, yüzlerce kovanla yaz yolculuğunda

Türkiye’nin önemli bal üretim merkezleri arasında yer alan Sivas’ta yaz sezonu hareketli başladı.

Kış aylarını Akdeniz ve Ege bölgelerinde geçiren gezgin arıcılar, havaların ısınmasıyla birlikte arı kolonilerini çiçek florasının zengin olduğu Sivas yaylalarına taşıdı.

Yüzlerce kilometrelik yolculuğun ardından kovanlarını yerleştiren üreticiler, sezon boyunca yoğun bir çalışma temposuna girecek.

600 KİLOMETRELİK ZORLU YOLCULUK

Gezgin arıcılardan Hıdır Yıldırım, kış dönemini Mersin’de geçirdikten sonra yaklaşık 600 kilometrelik yolculukla Sivas’a ulaştı. Yaklaşık 420 kovandan oluşan arı kolonisini Kardeşler Tepesi bölgesine taşıyan Yıldırım, çiçek balı üretimi için hazırlıklarını tamamladı.

Üretim sezonunun Haziran ayında başladığını belirten Yıldırım, Ağustos sonuna kadar sürecek bal sağım döneminin ardından farklı bölgelere yeniden göç edeceklerini ifade etti. Arıcılar, yıl boyunca farklı iklimlerde üretim yaparak bal verimini artırmayı hedefliyor.

"KONARGÖÇER BİR HAYAT YAŞIYORUZ"

Gezgin arıcılık yapan Hıdır Yıldırım, mesleklerinin tamamen doğaya bağlı ve mevsimsel şartlara göre şekillendiğini söyledi. Yıldırım, yıl boyunca farklı bölgelere gidip gelerek üretim yaptıklarını belirterek, “Konargöçer bir hayat yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ilkbaharda artan arı popülasyonuyla birlikte üretim bölgelerine geçtiklerini, yaz aylarında Sivas’ta çiçek balı ürettiklerini, sonbaharda ise çam balı için Ege Bölgesi’ne yöneldiklerini aktardı.

ZORLU MESLEK: DOĞA İLE MÜCADELE

Arıcılığın sadece üretim değil aynı zamanda ciddi riskler barındıran bir meslek olduğunu dile getiren Yıldırım, doğa şartlarıyla sürekli mücadele ettiklerini vurguladı.

Arı sokmaları, kene, yılan ve akrep gibi tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Yıldırım, özellikle yaban hayvanlarının kovanlara zarar verebildiğini belirtti. Bu nedenle arıcılığın hem fiziksel hem de doğa koşulları açısından zorlayıcı bir meslek olduğunu söyledi.

SİVAS, BAL ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ MERKEZLERDEN BİRİ

Zengin bitki örtüsü ve yüksek rakımlı yaylalarıyla Sivas, Türkiye’de çiçek balı üretiminde önde gelen iller arasında yer alıyor. Gezgin arıcıların bölgeyi tercih etmesi, hem üretim kalitesini hem de bal verimini artırıyor.

Her yıl yaz aylarında binlerce kovanın bölgeye getirilmesiyle birlikte Sivas yaylaları adeta açık hava bal üretim merkezine dönüşüyor.

4 AYLIK YOĞUN MESAİ BAŞLADI

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Sivas’a gelen gezgin arıcılar, yaklaşık dört ay boyunca doğayla iç içe yoğun bir mesai yürütecek. Sezon sonunda elde edilecek balın kalitesi ve miktarı ise tamamen hava koşulları ve çiçek florasının durumuna bağlı olacak.