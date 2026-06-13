Sivas'ta sağanak ve dolu etkili oldu

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar arttı ancak bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oldu.

Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'de bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası su taşkınları yaşandı.

Meteoroloji'nin uyardığı Sivas'ın Ulaş ilçesi Kazanpınar köyünde de dolu etkili oldu.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Yaklaşık 20 dakika etkili dolu nedeniyle evlerin çatılarında ve sokaklarda dolu birikintileri oluştu.

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Köyde su baskınları yaşanırken, tarım arazileri de su ile doldu.

Diğer yandan Ulaş'ın Küpeli köyünde fındık büyüklüğünde yağan dolu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.