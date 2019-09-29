Sivas'ta saman balyası yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

1 Çiftin sessiz videosunu çeken firma tazminat ödeyecek Tüketici mahkemesi, nikah töreninin görüntüsünü sesleri almadan kaydeden firmanın, çifte 6 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

2 ABD'de çocukları koruyan pitbull hayatını kaybetti Florida eyaletinde pitbull cinsi bir köpek yavrusu, iki çocuğu zehirli yılandan kurtarırken canından oldu.

3 Fuat Oktay deprem bilançosunu verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay; "320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var." dedi.

4 Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu Türk Hava Sahasını, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ile Kilis'in batısını 6 kez ihlal eden İHA, F-16'larımız tarafından vuruldu.

5 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan GSM açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 GSM operatörü depreme karşı ortak hat kuracak dedi.

6 Kadın mahalle muhtarı başarılı bir teknik direktör oldu Gaziantep'te Türkbahçe Mahallesi'nin muhtarı olan kadın, hem çocuklarına annelik hem de teknik direktörlük yapıyor.