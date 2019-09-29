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Sivas'ta saman balyası yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Saman balyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

DHA | 29.09.2019 - 19:51..
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Sivas-Erzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında, Kangal ilçesinden, Ordu'ya giden Veli Kalkan (24) yönetimindeki 27 NS 007 plakalı saman balyası yüklü kamyon, kavşaktan döndüğü sırada aşırı yük nedeniyle devrilerek yan yattı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazanın haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Veli Kalkan yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sivas'ta saman balyası yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Sivas- Erzincan karayolunda trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta saman balyası yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Sivas'ta saman balyası yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Sivas'ta saman balyası yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Sivas'ta saman balyası yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Sivas'ta saman balyası yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Sivas'ta saman balyası yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Sivas'ta saman balyası yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

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