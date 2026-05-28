Sivas'ta ticari araç koyun sürüsüne daldı: Çoban öldü

Sivas'ın Kangal ilçesinde Bozarmut köyünden Kangal ilçesine gitmekte olan N.K idaresindeki hafif ticari araç, yoldan karşıya geçen koyun sürüsünün arasına daldı.

Bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOBAN CAN VERDİ

Sağlık ekipleri sürünün çobanı Emrullah Otugüzel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

9 koyunun da telef olduğu kazayla ilgili inceleme sürüyor.