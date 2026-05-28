Sivas'ta ticari araç koyun sürüsüne daldı: Çoban öldü
Sivas'ta hafif ticari aracın koyun sürücüsünün arasına daldığı kazada çoban yaşamını yitirdi, 9 koyun da telef oldu.
Sivas'ın Kangal ilçesinde Bozarmut köyünden Kangal ilçesine gitmekte olan N.K idaresindeki hafif ticari araç, yoldan karşıya geçen koyun sürüsünün arasına daldı.
Bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇOBAN CAN VERDİ
Sağlık ekipleri sürünün çobanı Emrullah Otugüzel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
9 koyunun da telef olduğu kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)