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Sivas’taki yangında 4 inek telef oldu

Sivas'ta, bir evin ahırında yangın çıktı. Çıkan yangında, 4 inek öldü.

İHA | 02.07.2019 - 17:43..
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Kümbet mevkisinde Nuriye Çoraközü isimli yaşlı kadının yalnız yaşadığı tek katlı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi ve bitişiğindeki ahırı sardı.

OTLUK ALANA SIÇRADI

Yaşlı kadın kendisini dışarıya atarak canını kurtarırken, ahırda bulunan 4 ineği telef oldu. Yangın, evin bulunduğu arsadaki otluk alana da sıçradı.

Sivas’taki yangında 4 inek telef oldu

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ev ve ahırın kullanılamayacak hale geldiği yangın, çevrede de paniğe neden oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’taki yangında 4 inek telef oldu

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