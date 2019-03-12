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Slovenya'da sigortadan para almak isteyen kadının oyunu

Slovenya'nın Ljubljana şehrinde bir kadın, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 12:31..
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Slovenyalı bir kadın, sigortadan para almak için akılalmaz bir plan yaptı. Bir de üstüne üstlük bir akrabasını da bu olaya alet etti.

GÖZALTINA ALIP SERBEST BIRAKTILAR

Kaza süsü vererek sigortadan para almak isteyen kadının, elini testereyle kestiği ileri sürüldü. Ona yardım eden 29 yaşındaki akrabası ve başka iki akrabası daha polisler tarafından gözaltına alındı, ancak ardından serbest bırakıldı.

Slovenya'da sigortadan para almak isteyen kadının oyunu

KAZANIRSA 3 BİN EURO MAAŞ ALACAK

Konuyla ilgili araştırma yapan polisler, zanlıların beş ayrı şirkette kaza sigortası yaptırdıklarını tespit etti. Eğer kadının sigorta için yaptığı başvuru kabul edilirse poliçeden, 380 bin euro toplu para ile aylık yaklaşık 3 bin euro maaş alabilecek.

SEKİZ YILA KADAR CEZA ALABİLECEKLER

Zanlıların suçu ortaya çıkarılırsa, sekiz yıla kadar hapisle cezalandırılabilecekler.

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