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SMA hastası çocuğun ailesi yardım bekliyor

Denizli’de yaşayan aile, SMA hastalığından bir evlatlarını kaybetti. İkinci çocukları da aynı hastalığa yakalanan aile, çocuklarının ölmesini istemiyor.

İHA | 29.12.2019 - 14:14..
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Necati ve Ayten Yıldız çiftinin oğlu Umut, yaklaşık 7 ay önce nadir görülen SMA Tip1 (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığına yakalandı.

Çift, daha önce 2017 yılında aynı hastalıktan Yusuf isimli 23 aylık bebeklerini kaybetti.

AİLE ÇARESİZ

Pamukkale Üniversitesi hastanesinden alınan test ile 6,5 aylık bebeklerinin SMA hastası olduğunu öğrenen aile, aynı acıyı tekrar yaşamamak için bir an önce ilaç ve tedavi sürecinin başlanmasını istiyor.

SMA hastası çocuğun ailesi yardım bekliyor

'2 YAŞINI GÖRMESİ ZOR'

Necati ve Ayten Yıldız çiftinin, Doğukan (12) ve Zeynep (7) isimli iki çocuğu bulunuyor. İnşaat işçisi olan Baba Yıldız, imkansızlıklardan dolayı çocuğu için yardım bekliyor. İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan baba Necati Yıldız, SMA Tip 1 hastalığının bir tür kas hastalığını olduğunu ve zor bir durum olduğunu anlattı. Bir oğlunu bu hastalıktan dolayı kaybeden baba, çocuğunun ilacını alamazsa ve tedavisi düzgün bir şekilde olmazsa çocuğunun 2 yaşını görmesinin zor olduğunu ifade etti.

SMA hastası çocuğun ailesi yardım bekliyor

TEDAVİSİ DENİZLİ'DE YAPILMIYOR

Yaşadıklarını anlatan Baba Yıldız, “Tedavi süreci Denizli’de yapılmıyor. Bırakın tedaviyi şu anda bir genetik testi bile Denizli’de yapılmıyor. Pamukkale Üniversitesi’nde kan verdik, kan İstanbul’a gitti, bir ay sonra İstanbul’dan sonuç geldi. Sonucu aldıktan sonra Pamukkale Üniversitesi bize, ‘İster İzmir’e ister Antalya’ya, nereye gitmek istiyorsanız’ dediler. Biz de Antalya Akdeniz Üniversitesi’ne gittik. Bir hafta orada kaldık ve oradaki işlemleri tamamladık şu anda ilacı bekliyoruz. Daha ilaca başvuru olmadı. Titck’e gittik. Titck’den olumlu bir cevap alırsak ondan sonra tekrardan Akdeniz Üniversitesi’ne gideceğiz. Akdeniz Üniversitesi reçete yazacak, o zaman ancak ilacı alabileceğiz. Tabi bu süreçte çocuğun raporunu çıkarması, bu ilacın süreci yaklaşık 4 ayı buluyor, normalde bu çocuğun 4 ayı bırakın, 1 günü bile çok önemli.” dedi.

SMA hastası çocuğun ailesi yardım bekliyor

"CİHAZLAR MALİYETLİ"

Baba Yıldız, hastalığın sadece ilaçla tedavisinin bitmediği ve evde kullanılması gereken cihazların olduğunu ve bu cihazların herkesin alabileceği güçte cihazlar olmadığını belirterek, “Cihazlar, gerçekten maliyetli, masraflı. Allah yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.

SMA hastası çocuğun ailesi yardım bekliyor

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