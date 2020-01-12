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Sobadan sızan gazdan zehirlenen çifti ölüm ayırdı

Manisa'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip hastaneye kaldırılan çiftten biri öldü, diğeri tedavi altına alındı.

DHA | 12.01.2020 - 10:59..
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Manisa'nın Alaşehir ilçesi Hacıbey Mahallesi'nde oturan İbrahim Öztürk, dün, gece vardiyasından çıktıktan sonra saat 08.30 sıralarında eve geldi.

Öztürk, evlerinin ziline bastı, ancak kapıyı açan olmadı.

İKİ KARDEŞ KAPIYI KIRIP GEÇTİLER

Cep telefonuyla babası Ali Öztürk'ü arayan, ancak cevap alamayan İbrahim Öztürk, durumdan şüphelenip, kardeşi Mustafa'yı çağırdı. Kapıyı kırıp içeri giren Öztürk kardeşler, 53 yaşındaki babaları Ali Öztürk ile 51 yaşındaki anneleri Hülya Öztürk'ü baygın buldu.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çifti ölüm ayırdı

SOBADAN SIZAN GAZ AYIRDI

Çağrılan 112 acil servis ambulansı ile Öztürk çifti, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 3 çocuk sahibi çiftten Ali Öztürk, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Eşi Hülya Öztürk ise tedavisinin ardından aynı gün akşam saatlerinde taburcu edildi.

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