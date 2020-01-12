Sobadan sızan gazdan zehirlenen çifti ölüm ayırdı

Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'nun takım harcama limitlerine yapılan itirazı reddetmesi sonrası Falette ve Rodriguez transferlerini beklemeye aldı.

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Kira parasını almak isteyen hırsızlara boyun eğmedi

Avcılar'da oturan bir garson, evinin kirasını ödemek üzere bir bankanın ATM'sinden para çektikten sonra kendisini takip eden 2 kişinin saldırısına uğradı.