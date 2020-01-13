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Sokak ortasında deve kesen Iraklı kasap kavga çıkardı

Şanlıurfa’da sokakta deve kestiği için iş yeri mühürlenen Iraklı kasap, bu kez hayvan borsasında besicilerle birbirine girdi.

DHA | 13.01.2020 - 20:40..
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Şanlıurfa'da yaşayan Irak uyruklu Yasir adındaki kasap iş yerinin önünde 3 Ocak günü deve kesmiş, halkın yoğun tepkisine neden olmuştu.

Sokağın kana bulandığı deve kesme görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepkiye yol açmasının ardından, yetkilliler tarafından dükkanı mühürlenen Iraklı kasap bu kez kavgaya karıştı.

BESİCİLERLE TARTIŞTI

Iraklı kasap, alışveriş için gittiği Eyyübiye Mahallesi’ndeki canlı hayvan borsasında bir besiciyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Deve kesen Iraklı kasap bu kez hayvan borsasında esnafla kavga etti -1

SOPALARLA KOVALADILAR

Yaşananların ardından diğer esnaflar, Iraklı kasabı sopalarla kovalayarak pazardan çıkardı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonlarıyla görüntülendi. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

Sokak ortasında deve kesip ortalığı kana buladılarSokak ortasında deve kesen Iraklı kasap kavga çıkardı

 

 


Deve kesen Iraklı kasap bu kez hayvan borsasında esnafla kavga etti -2

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