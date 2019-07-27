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Sokakta kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Arnavutköy'de topuklu ayakkabıları ile yaklaşık 1 kilometre koşan kadın, tacizciyi yakalatmayı başardı. Kadının tokatladığı, çevredekilerin ise dövdüğü kişiyi polis kurtardı.

DHA | 27.07.2019 - 15:48..
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Çalıştığı iş yerine gitmek için otobüse binen E.Ç. isimli kadın, İstanbul Arnavutköy'deki bir otobüs durağında indi. Duraktan indikten sonra iş yerine doğru yürüyen kadın, kendisini takip eden Kenan E.'nin elle tacizine uğradı.

1 KİLOMETRE BOYUNCA TOPUKLULARLA KOŞTU

Arnavutköy'ün en işlek caddesi olan Fatih Caddesi'nde meydana gelen olay karşısında neye uğradığını şaşıran genç kadın, çığlık atarak kendisini taciz eden kişiyi kovalamaya başladı. E.Ç, ayağındaki topuklu ayakkabılara rağmen tacizciyi kovalamaya devam etti. Caddeden ara sokaklara doğru süren kovalamaca, yaklaşık 1 kilometre sürdü.

Sokakta kadını taciz eden şüpheli tutuklandı VİDEO

YAKALANDI, DAYAK YEDİ

Kovalamacanın ardından genç kadını taciz etiği belirtilen Kenan E., bir iş yeri önünde bekleyen iki genç tarafından yakalandı. Yakalanan kişinin yanına gelen E.Ç., tokat atmak isterken şüpheli kişi, kendisini yakalayanların elinden kurtularak yeniden kaçmaya çalıştı. Bu seferki kaçışı kısa süren Kenan E., çevredekiler tarafından dövüldü.

Sokakta kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi öfkeli kalabalığın ve tacize uğrayan genç kadının elinden aldı. Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin ifadesinde, suçunu kabul ettiği öğrenildi. Kenan E., tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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