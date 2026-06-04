Somali'de güvenlik güçleri ile muhalif milisler arasında çatışma

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, güvenlik güçleri ile muhalefeti destekleyen milisler arasında gece saatlerinde çatışma çıktı.

Mogadişu'nun Howlwadag ve Abdiasis bölgelerine konuşlandırılan binlerce asker, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed'in görev süresinin uzatılmasına karşı yapılacak protestolar öncesinde sabah saatlerine kadar milislerle çatıştı.

"GENİŞ ÇAPLI BİR GÜVENLİK OPERASYONU"

Polis, bazı bölgelerde havan topu saldırıları düzenleyen ağır silahlı milislere karşı "geniş çaplı bir güvenlik operasyonu" yürüttüklerini duyurdu.

Çatışmalar sırasında bazı evlerde hasar meydana geldi, siviller evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ÜLKEYİ DEMOKRATİK SEÇİMLERE TAŞIMAYI HEDEFLİYOR

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed, aşiret temelli temsil modelini değiştirerek ülkeyi demokratik seçimlere taşımayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Mahmud, bu kapsamda mart ayında parlamento tarafından seçimler için çerçeveyi belirleyen yeni bir anayasanın kabul edilmesiyle kendisine cumhurbaşkanlığında fazladan 1 yıl daha süre verildiğini belirtmişti.