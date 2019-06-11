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Son 250 yılda 600'a yakın bitki türünün nesli tükendi

600'e yakın bitki türünün neslinin tükenmesi üzerine açıklama yapan bilim insanları, yok oluşun beklenenden 500 kat daha hızlı gerçekleştiğini ifade etti.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 11:37..
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İngiltere'deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri ile İsveç'teki Stockholm Üniversitesi, ortak araştırma gerçekleştirdi.

500 KAT HIZLI TÜKENDİ

Araştırmaya göre, son 250 yıl içinde 571 bitki türü yok oldu. Bilim insanları, bitkilerin neslinin beklenenden 500 kat daha hızlı tükendiğini vurguladı.

Araştırmacılar, ayrıca yok olan bitki türlerinin sayısının; nesli tükenen kuşlar, memeliler ve amfibik (hem denizde hem karada yaşayan) canlıların toplam sayısının iki katı olduğunu belirtti.

DOĞAL YAŞAM ALANLARI YOK EDİLİYOR

Araştırmacılara göre, bitki türlerinin yok olmasının başlıca nedeni tarım ve hayvancılık için doğal yaşam alanlarının yok edilmesi. Ayrıca ağaç kesiminin yaygın yapıldığı ve bitki çeşitliliği bakımından zengin olan tropikal adalar da kayıpların en çok görüldüğü yerler arasında yer aldı.

Bitkisel yağ üretimi için kullanılan Şili Sandalağacı; yaşamının büyük bölümü yer altında geçen Thismia bitkisi; pembe çiçekli Kutsal Helena zeytin ağacı nesli tükenen bitkiler arasında sayıldı.

Stockholm Üniversitesi'nden Dr. Aelys Humphreys, araştırmalarının alanında bir ilk olduğunu vurguladı. Humphreys, “Hangi bitkilerin, nerede neslinin tükendiğini ve bu sürecin ne kadar hızlı seyrettiği ilk kez belgelendi.” ifadelerini kullandı.

Araştırma ekibinde yer alan İngiliz uzman Dr. Eimear Nic Lughadha ise, “Bu gibi araştırmalarla hangi bitkileri nerelerde kaybettiğimizi biliyor ve başka organizmaları da hedef alacak şekilde koruma programlarımızı devreye sokabiliyoruz.” dedi.

YAŞAMIN DEVAMI BİTKİLERE BAĞLI

Bitki türlerinin neslinin tükenmesi kritik bir öneme sahip; çünkü dünyadaki yaşamın devamı, oksijen ve gıda kaynağı olan bitkilere bağlı bulunuyor.

Bitkilerin yok olması, ayrıca onlara bağlı olarak yaşamını sürdüren yeryüzündeki diğer organizmaların da topluca yok olmalarına neden oluyor.

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