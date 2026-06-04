SON DAKİKA: Türkiye'nin ihracatı nisanda 22,5 milyar dolar oldu

Türkiye dış ticarette dengeyi güçlendiriyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında mayıs ayına ait ihracat, ithalat, dış ticaret açığı verilerini paylaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklarken, ihracat ve dış ticaret dengesinde dikkat çekici sonuçlar elde edildiğini söyledi.

TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK ÜÇÜNCÜ MAYIS AYI PERFORMANSI

Bolat'ın verdiği bilgilere göre, takvim etkisi nedeniyle mayıs ayında 6 iş günü eksik olmasına rağmen Türkiye, 22,5 milyar dolarlık ihracatla tarihindeki en yüksek üçüncü mayıs ayı performansını kaydetti.

GÜNLÜK İHRACATTA TARİHİ REKOR: 2,4 MİLYAR DOLAR

Türkiye, 22 Mayıs 2026'da 2 milyar 438 milyon dolarlık ihracatla günlük bazda tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatta yeni bir rekora imza attığını açıkladı. 22 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2 milyar 438 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşıldı.

Paylaşılan verilere göre Türkiye'nin ihracat performansı son yıllarda güçlü bir ivme kazandı. 1973 yılında yıllık 1,3 milyar dolar olan ihracat, 1987 yılında aylık 1,2 milyar dolar seviyesine yükselirken, 2013 yılında ilk kez bir günde 1 milyar dolar ihracat eşiği aşıldı. Son olarak 22 Mayıs 2026'da tek günde 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Günlük ihracat sıralamasında ilk sıraya yerleşen 22 Mayıs 2026'yı, 28 Mart 2025'te kaydedilen 2 milyar 124 milyon dolarlık ihracat izledi. Listede üçüncü sırada ise 23 Haziran 2023 tarihindeki 2 milyar 115 milyon dolarlık ihracat yer aldı.

Bakanlık verileri, ihracattaki artışın üretim, yatırım ve dış ticaret politikalarının etkisiyle sürdüğünü ortaya koyarken, Türkiye'nin küresel ticaretteki payını artırma hedefi doğrultusunda yeni rekorların gelebileceğine işaret ediyor.

İTHALAT

Mayıs ayında ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 azalarak 28,1 milyar dolar oldu.

MAYISTA DIŞ TİCARET AÇIĞINDA SON 9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Dış ticaret açığında da iyileşme sürdü. Nisan ayının ardından mayısta da açık gerileyerek yüzde 15,7 düşüşle 5,6 milyar dolara indi. Böylece son 9 ayın en düşük dış ticaret açığına ulaşıldı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yükselişini sürdürdü. Son 20 ayın en yüksek seviyesine çıkan oran, 1,2 puanlık artışla yüzde 80,1 olarak gerçekleşti.

Öte yandan yıllıklandırılmış verilere göre Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatı mayıs ayı itibarıyla 396 milyar dolara ulaştı.

HİZMET İHRACATI 122 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye'nin hizmet ihracatı yükselişini sürdürüyor.

Mart 2026'da hizmet ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 7,5 milyar dolara ulaşırken, yıllıklandırılmış ihracat 122,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'nin hizmet ihracatında büyüme devam ediyor. Mart 2026'da hizmet ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 artış göstererek 7,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Aynı dönemde yıllıklandırılmış hizmet ihracatı ise yüzde 4,5 artışla 122,6 milyar dolara ulaştı.

Bakanlığın mayıs ayına ilişkin yıllıklandırılmış tahminlerine göre ise hizmet ihracatının yaklaşık 122,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4'lük artışa işaret ediyor.

UYGULANAN DESTEKLER

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara uygulanan destekleri de şöyle aktardı:

"Yüzde 25 olan genel kurumlar vergisi; ihracatımızı desteklemek amacıyla 5 puan indirimli olarak yüzde 20 olarak uygulanmaktaydı.

Yeni vergi düzenlemesi ile, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları ile zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına yüzde12,5 olarak uygulayacağız. Ayrıca imalatçı olmayan ihracatçı şirketlerimiz için 5 puanlık indirim aynı şekilde uygulanmaya devam edecektir.

Transit ticaret veya yurt dışında gerçekleşen mal alım-satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi indirim oranını; İstanbul Finans Merkezi (IFM)'de faaliyet gösteren firmalar için yüzde 100'e, İFM dışında faaliyet gösteren firmalar için ise yüzde 95'e çıkarttık.

Ülkemizin cazibe merkezi özelliğini güçlendirmek adına; yurtdışı operasyonlarını Türkiye'den yürüten firmaların elde edecekleri kazançlar için, önümüzdeki 20 yıl boyunca, IFM'de yerleşik firmalara yüzde 100, İFM dışında faaliyette bulunan firmalara ise yüzde 95 oranında kurumlar vergisi indirimi sağladık."