Sony 8 kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor

Son zamanlarda piyasaya çıkan akıllı telefonlarda gördüğümüz en büyük yeniliklerin başında, gelişmiş kameralar bulunuyor. İlk başlarda iki arka kameralı telefonlar bizi şaşırtmaya yetse de günümüzde, daha fazla arka kamera kurulumuna sahip birçok telefon bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Sony'nin, toplam 8 adet kameraya sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı iddiaları ortaya atılsa da bu haberler doğrulanamamıştı. Şimdi ise Sony'nin 6 arka kamera ve 2 ön kameralı akıllı telefonu, internete sızdırıldı.

KAMERA DETAYLARI DA BELLİ OLDU

Sony'nin 8 kameralı akıllı telefonuna ait kamera detayları da sızdırıldı. Söz konusu bilgilere göre, 48 MP + 20 MP + 16 MP + 12 MP + 8 MP + 0.5 MP çözünürlüğe sahip arka kameralarda oluşacak telefonun ön tarafında ise 10 MP + 0,3 MP çift kamera bulunacak.

Akıllı telefonda geniş açı veya telefoto lens olup olmayacağına dair henüz bir bilgi bulunmasa da önümüzdeki aylarda telefon hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.