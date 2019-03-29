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Sony Çin’deki akıllı telefon fabrikasını kapatacak

Sony, Çin'deki fabrikasını kapatıp Tayland'daki fabrikasında üretime devam edecek.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 10:25..
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Sony, düşük akıllı telefon satışlarını gelecek yıl artırmak için maliyetleri düşürmenin hesaplarını yapıyor. Japon elektronik devi, perşembe günü yaptığı açıklamada, Pekin'deki akıllı telefon üretim tesisini kapatacaklarını açıkladı.

Sony'nin Pekin'de bulunan üretim fabrikası, şirketin en zayıf tesislerinden biri olarak göze çarpıyor. Bazı açıklamalarda bulunan bir Sony sözcüsü, fabrikanın kapanmasının ABD-Çin ticaret gerilimleriyle ilgili olmadığını söyledi.

sony

ÜRETİMLER TAYLAND'DA DEVAM EDECEK

Sony, Pekin'deki üretim fabrikasının kapatılmasının ardından, yalnızca Tayland'daki bir tesiste akıllı telefonlarını üretecek. Akıllı telefon pazarında işleri pek de istediği gibi gitmeyen Sony, pazar payını yüzde 1'in altına düşürmüş durumda.

Japon devi Sony, bakalım önümüzdeki yıllarda akıllı telefon pazarındaki dev rakiplerine karşı nasıl bir strateji izleyecek?

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