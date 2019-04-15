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Sörf tahtası ile Norveç'ten Kastamonu'ya

Norveç'ten sörf tahtasını yanına alarak Mayıs 2017'de dünya turuna çıkan 45 yaşındaki Dunnett, Kastamonu'nun Abana ilçesine ulaştı.

AA | 15.04.2019 - 18:13..
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Norveç'ten sörf tahtasını yanına alarak Mayıs 2017'de yolculuğuna başlayan 45 yaşındaki Jono Dunnett, şimdiye kadar 15 ülkenin kıyı şeridini geçti. Dunnett, sörf tahtasının üzerindeki malzemelerle, uygun bulduğu yerlerde kamp kurarak konaklıyor.

Sörf tahtası ile Norveç'ten Kastamonu'ya

Abana'da mola veren Dunnett, yaptığı açıklamada, rüzgar sörfüne küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Sörf tahtası ile Norveç'ten Kastamonu'ya

GÜNDE 30 KİLOMETRE YOL KATEDİYOR

Sınırlarını aşmak için sörf tahtasıyla dünya turuna çıktığını anlatan Dunnett, hava koşullarına göre günde yaklaşık 30 kilometre katettiğini belirtti.

Sörf tahtası ile Norveç'ten Kastamonu'ya
O günkü gücüne ve rüzgarın yönüne bağlı olarak bu mesafenin değiştiğini anlatan Dunnett, şöyle konuştu:
"Şartlar oluştuğunda 30 kilometreyi iki katına çıkarabiliyorum. Genellikle günün 8 saatinde yelken açıyorum, rüzgar olmadığında kürek çekiyorum. Hava kararmadan uygun bir yerde durup kamp yapıyorum. Bir sonraki gün de yoluma devam ediyorum."

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