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Sorgusunda cinayeti itiraf eden kadın tutuklandı

Giresun'da, taciz ettiğini öne sürdüğü adamı baltayla öldürdükten sonra üzerine kolonya dökerek bir varilin içinde yakan kadın tutuklandı.

DHA | 24.07.2019 - 09:20..
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Giresun'un Boztekke köyünde oturan 69 yaşındaki Sadık Şenel, 9 Temmuz'da ayrıldığı evine geri dönmedi.

FINDIK BAHÇESİNDE CESET BULUNDU

Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, 19 Temmuz'da Ayaroğlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi buldu. Yapılan incelemelerde cesedin Sadık Şenel’e ait olduğu belirlendi.

BALTA İLE ÖLDÜRÜP, KOLONYA İLE YAKTI

Olayın ardından jandarma ekiplerince bahçe sahipleri Fatma Ş., oğulları A.Ş. ve Y.Ş. ile gelinleri A.Ş. ve N.Ş., gözaltına alındı. 65 yaşındaki Fatma Ş. jandarmadaki ifadesinde Sadık Şenel’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Fatma Ş., dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel'in kendisini sürekli sözlü taciz ettiğini ileri sürdü. Fatma Ş., Sadık Şenel’i balta ile öldürdüğü ardından da kolonya dökerek cesedini bir varilin içinde yaktığını dile getirdi.

Sorgusunda cinayeti itiraf eden kadın tutuklandı

KADIN TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına bulunan cinayet şüphelileri, jandarmadaki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısındaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Fatma Ş. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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