Sosyal medyadan polise hakaret edince tutuklandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bir otomobil standart dışı ışık ve cam filmi gerekçesiyle durduruldu. Durdurulan otomobilin sürücüsü K.T.K.’ya 2918 sayılı kanunun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.

CEZAVİNE GÖNDERİLDİ

Daha sonra sürücünün görevli polislere sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs ’Türk Milletini, Cumhuriyetini, Devletini, Kurum ve Organlarını Aşağılama, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Hakaret’ suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.