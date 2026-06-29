Sosyal medyanın yeni gözdesi: Ube in, matcha out

Avrupa’da son yıllarda yükselişe geçen Matcha çılgınlığı, yerini yeni bir akıma bırakmaya başladı.

Filipinler kökenli mor yam türü ube ile hazırlanan ürünlerin özellikle 2026 itibarıyla kahve zincirleri ve butik kafelerde hızla yaygınlaşmaya başladı.

YEŞİL İÇECEK DEVRİ KAPANIYOR ŞİMDİ MODA MOR İÇECEK

Özellikle İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde ube bazlı latte, cheesecake, kruvasan ve dondurma gibi ürünler menülerde daha sık görülmeye başladı.

Sektör analizlerine göre, “matcha yorgunluğu” olarak adlandırılan tüketici eğilimi, yeni ve daha görsel ürün arayışını hızlandırdı.

Ube’nin yükselişindeki en önemli etkenlerden biri, doğal mor rengiyle sosyal medya platformlarında dikkat çekmesi. TikTok ve Instagram’da paylaşılan mor tonlu içecekler, özellikle genç tüketiciler arasında büyük ilgi görüyor.

UBE BİRÇOK ÜRÜNE EKLENMEYE BAŞLANDI

Kahve uzmanları, matcha’nın kendine has yoğun ve acımsı tadına karşılık ube’nin daha tatlı, vanilyamsı ve kremamsı aromasıyla daha geniş bir kitleye hitap ettiğini ifade ediyor.

Birçok uluslararası kahve zincirinin sınırlı sayıda ube içerikli içecekleri test etmeye başlaması da bu yükselişi destekliyor. Gıda trendi analizlerine göre ube, 2026 yazının en dikkat çekici içecek trendlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre Avrupa’da “yeşil dönem” yavaş yavaş sona ererken, kahve fincanlarında artık mor tonların hakimiyeti başlayabilir.

SAĞLIK ARAYIŞI MI SOSYAL MEDYA ÖZENTİSİ Mİ?

Özellikle sosyal medyada "sağlık" adı altında içerik üreten kişilerin büyük bir övgüyle bahsettiği matcha, sosyal medyadan görüp deneyen birçok kişinin pek de damak tadına uygun olmadığını belirttiği bir aroma olarak kayda geçiyor.

Buna rağmen sosyal medyanın yönlendirmesiyle tüketim kültürüne ayak uyduran kişiler, yeni akım olması beklenen ube özlü içerikleri de tüketerek profillerinde paylaşması bekleniyor.

Özellikle matcha özlü içeriklerin acı aromasına rağmen ek bir aroma ile, çilek-matcha gibi karışımlarla bir nebze olsun içilebilir hale getirilmeye çalışıldıysa da görünen o ki, yapılan onca matcha güzellemesine rağmen matcha aromasının tahtından olması uzun sürmeyecek gibi.