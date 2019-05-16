Soylu: Nisan ayında 50 terörist etkisiz hale getirildi

Türk askeri, terör örgülerinin mensuplarını birer birer avlıyor.

Havada-karada kuş uçurtmayan TSK görevlileri, sadece nisan ayında 50 teröristi etkisiz hale getirdi.

"MAĞARADAN ÇIKAMADILAR"

İçişleri Bakanlığı, yürütülen terör operasyonlarıyla ilgili nisan ayında yaşanan gelişmeleri paylaştı. Bakanlık, nisan ayı içerisinde 50 teröristin yok edildiğini belirtti. Bakanlık öldürülen 50 teröristin içinde 15 teröristin, en çok arananlar listesinde olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece nisan ayında 50 teröristi etkisiz hale getirdik. Nisan sonuna kadar 'mağaralarından' çıkmadılar. Çıktıkları an tepelerine bindik. 15 tanesi de söylemem gerekir ki İçişleri Bakanlığı'nın gri, mavi, turuncu, kırmızı listelerindeydi." dedi.

"BELEDİYEDEN PARA ALAMADILAR"

Soylu, "94 tane kayyım belediyesi vardı doğu ve güneydoğuda. Bunun yarı yarıyasını HDP kaybetti. Bu çok önemli bir gelişmedir. Demek ki doğru bir politika uygulandı. HDP, CHP kıyameti kopardı 'siz nasıl kayyıma devredersiniz?' diye. Orada belediyecilik açısından en kıymetli hizmetler yapıldı. Vatandaşlar 39'unu AK Parti'ye, kalanını diğer partilere verdiler. Yalnızca yarısını HDP aldı. Terörün kaynağını belediyelerden alıyorlardı. Alamadılar." ifadelerini kullandı.

"120'NİN ÜZERİNDE TERÖRİST TESLİM OLDU"

Bakan soylu, "Şu ana kadar 120'nin üzerinde terörist teslim oldu. 84 tanesi aileleriyle görüşerek ikna yoluyla getirildi." diye konuştu.