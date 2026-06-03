SpaceX'te halka arz fiyatı belli oluyor

Dünya bu halkı arzı bekliyor...

Milyarder iş insanı Elon Musk liderliğindeki uzay taşımacılığı ve uydu haberleşme şirketi SpaceX, tarihinin en büyük ilk halka arzı (IPO) için hazırlıklarını hızlandırdı.

FİYATI BELLİ OLDU

Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgilere göre şirket, halka arzda hisse başına 135 dolar fiyat hedefleyerek 555 milyon 600 bin adet hisse satmayı ve toplamda 75 milyar dolar kaynak yaratmayı planlıyor.

Halka arz sürecinde 75 milyar dolar fon sağlamayı amaçlayan roket ve uydu üreticisi SpaceX, bu hamleyle piyasa değerini 1 trilyon 750 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor.

Böylece şirketin değeri birçok ülkeden daha yüksek olacak.

MUSK HİSSELERİN ÇOĞUNU ELİNDE TUTACAK

Şirketin iki farklı hisse yapısına sahip olacağına işaret edilen belgede, "A grubu" hisselerin halka açık olacağı ve hisse başına 1 oy hakkı tanıyacağı, Musk'ın ise hisse başına 10 oy hakkı bulunan "B grubu" hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde tutacağı görüldü.

Bu sayede Musk, halka arzdan sonra da şirketin kontrolünü elinde bulundurmaya devam edebilecek.

Halka arza liderlik ve aracılık eden finans kurumlarına da yer verilen belgede, bunlar arasında Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Securities, Citigroup ve JPMorgan gibi büyük yatırım bankaları yer aldı.

Belgede, şirketin iş modeli, finansal durumu, risk faktörleri ve elde edilecek gelirlerin nerede kullanılacağına dair kapsamlı bilgiler de paylaşıldı.

Belgeler, SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink’in şirketin ana gelir kaynağı haline geldiğini gösterdi.

ŞİRKET GELİRİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Starlink’in 2025 gelirleri yıllık bazda yaklaşık yüzde 50 artarak 11,4 milyar dolara yükseldi. Şirketin faaliyet kârı ise 4,4 milyar dolar oldu.

Yapay zeka bölümü ise, xAI ve X platformunu kapsıyor. Bu segment 2025’te 3,2 milyar dolar gelir elde etti ancak yapay zeka eğitim veri merkezlerine yapılan büyük yatırımlar nedeniyle 6,4 milyar dolar faaliyet zararı yazdı.

Yalnızca yapay zeka segmentinin sermaye harcamaları 2025 yılında 12,7 milyar dolara ulaştı.

2026’nın ilk çeyreğinde ise bu rakam 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.