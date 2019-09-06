Spitzer teleskobu tarafından çekilen büyüleyici 15 uzay fotoğrafı

Spitzer uzay teleskobu, bundan tam 16 yıl önce 2003 yılının ağustos ayında göreve başladı. NASA, 16 yıldır başarıyla görev yapan Spitzer'in doğum gününü kutlamak için yine onun çektiği 15 etkileyici uzay fotoğrafını yayınladı. İşte Spitzer teleskobunun yakaladığı 15 uzay fotoğrafı:

1. ZETA OPTIUCHI YILDIZI

Zeta Ophiuchi, Güneş rüzgarları yaratması ile bilinen etkileyici bir yıldızdır. Rüzgarlar o kadar kuvvetlidir ki , yıldızdan yayılan kırmızımsı-turuncu renkte görebileceğiniz şok dalgaları oluşturur .





2. PLEIADES YILDIZ KÜMESİ

Bu güzel yıldız kümesi, aynı zamanda Pleiades olarak da bilinen yedı kardeş yıldızdan oluşuyor ve amatör gökbilimciler bu kümeye oldukça ilgi gösteriyor.

3. RHO OPHIUCHI BULUTSUSU

Rho Ophiuchi Bulutsusu'nda küçük yıldızların bir toz bulutu altında olduğunu görebilirsiniz. Yıldızların oluşması için bu tozlar şarttır, çünkü bu tozlar .çekim kuvvetiyle bir araya gelerek yıldızları oluşturuyor.

4. HELIX BULUTSUSU

Oldukça etkileyici görünen Helix Bulutsusu, aslında bir zamanlar Güneş'e oldukça benzeyen bir yıldızın kalıntılarını oluşturuyor.

5. ETA CARINAE

Bu görüntünün merkezinde parlayan yıldız Eta Carinae, 100 Güneş kütlesine sahip olması nedeniyle galaksimizdeki en büyük yıldızlardan biri olarak gösteriliyor.

6. MESSIER 104 - SOMBRERO GALAKSİSİ

Bu büyüleyici şekle sahip nesne, Sombrero galaksisi olarak biliniyor ve yalnızca bir kenarı görüntülenebildiği için dar ve uzun bir şekle sahip.

7. SARMAL GÖKADA - MESSIER 81





Sombrero galaksisine göre daha güzel bir açıdan görüntülenebilen Messier 81'in etrafında pembe ile renklendirilen tozlar bulunuyor.

8. MESSIER 82 - PURO GALAKSİSİ

Şekil olarak puroya benzetilen Messier 82 galaksisinde daha genç yıldızlar bulunuyor. Uzun ve ince bir şekle sahip olan galaksi. Spitzer teleskobunun kızılötesi görüntüsünde kırmızı toz bulutları ile boy gösteriyor.

9. FIRILDAK GALAKSİ OLARAK DA BİLİNEN MESSIER 101

Sahip olduğu şekil nedeniyle fırıldak olarak adlandırılan Messier 101, kızılötesi ışık kullanarak görüntülendi.

10. ÇEMBER GALAKSİ

Yukarıdaki fotoğraf, iki galaksinin çarpışması sonucunda oluşan mavi, yeşil ve mor halkaları gösteriyor.

11. ORION BULUTSUSU

Gökbilimciler arasında oldukça popüler olan Orion bulutsusu fotoğrafı, hem Spitzer hem de Hubble'dan gelen verilerin birleştirilmesiyle oluşturuldu.

12. ÖRÜMCEK BULUTSUSU

Spitzer teleskobundan gelen veriler kullanılarak oluşturulan Örümcek Bulutsusu fotoğrafında, daha fazla aydınlatılmış toz görebilirsiniz.

13. SAMANYOLU GALAKSİSİNİN MERKEZİ

Galaksimizin kalbi, Yay burcu takımyıldızının bu görüntüsünde de görebileceğiniz gibi burası oldukça hareketli.

14. BÜYÜK MACELLAN BULUTU

Galaktik komşularımızdan biri olan Büyük Macellan Bulutu'ndaki tozları görüntülemek için, kızılötesi aydınlatma kullanıldı.

15. CAPHEUS C VE CAPHEUS B

Cepheus C ve B bölgelerinin bu görüntüsünde , bir gaz bulutsusu yeşil ve turuncu renkte parlarıyor.

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