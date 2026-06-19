SPK, 3 kişiye altı ay geçici işlem yasağı getirdi
Sermaye Piyasası Kurulu, toplam 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Barem Ambalaj (BARMA) hisselerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin inceleme başlattı.
Piyasada manipülatif işlemler yapıldığına dair makul şüphe tespit eden Kurul, yatırımcıların korunması ve piyasa güvenliğinin sağlanması amacıyla 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.
MAKUL ŞÜPHE BULUNMASI NEDENİYLE 3 İSME YASAK
Sermaye Piyasası Kurulu, bültenine göre, BARMA pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1. veya 104. maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 isme yasak getirdi.
BORSALARDA 6 AY SÜREYLE GEÇİCİ İŞLEM YASAĞI
Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 19 Haziran itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.