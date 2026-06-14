SPK'dan açığa satış yasağına uzatma
SPK, Borsa İstanbul AŞ'da açığa satış işlemlerini durdurmaya devam ediyor. Aynı zamanda kredili işlemlerde öz kaynak oranının esnetilmesiyle ilgili tedbirler de 26 Haziran'a kadar uzatıldı.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.
SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.
ÖZ KAYNAK ORANININ ESNETİLEREK UYGULANMASI TEDBİRLERİ DEVAM EDECEK
Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin, 26 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)