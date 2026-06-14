SPK'dan açığa satış yasağına uzatma

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.

ÖZ KAYNAK ORANININ ESNETİLEREK UYGULANMASI TEDBİRLERİ DEVAM EDECEK

Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin, 26 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi.