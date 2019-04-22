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Sri Lanka'daki saldırıları üstlenen olmadı

Bombalı saldırılardan sonra Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Olayın aydınlatılması için gözaltılar sürüyor.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 07:22..
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Sri Lanka'daki saldırıları üstlenen olmadı

Paskalya bayramını kutlayan Güney Asya’daki ada ülkesi Sri Lanka’nın başkenti Colombo ve Negombo şehrindeki 3 kilise ve 4 otelde, peş peşe patlamalar meydana geldi. Yerel medya, patlamaların Kochchikade, Katana ve Batticaloa'daki kiliselerde ve de Colombo'daki otellerde meydana geldiğini duyurdu.

ÖLENLERİN SAYISI YÜKSELİYOR

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a yükseldi. Polis, 500'e yakın kişinin de yaralandığı saldırılarla bağlantılı oldukları şüphesiyle 24 kişiyi gözaltına alındı. Şu ana kadar saldırıları üstlenen olmadı.

Sri Lanka'daki saldırıları üstlenen olmadı

İSTİHBARAT BAŞBAKANA BİLGİ VERMEMİŞ

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, güvenlik güçlerinin, ülkesinde saldırılar düzenlenebileceğine dair istihbarat raporlarını neden görmezden geldiklerinin soruşturulması gerektiğini söyledi.

Ranil Wickremesinghe ne kendisinin ne de herhgangi bir bakanının böylesi bir istihbarattan haberi olmadığını belirtti, önceliklerinin saldırıların sorumlularının yakalanması olduğunu vurguladı.

Sri Lanka'daki saldırıları üstlenen olmadı

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR

Sri Lanka'da yerel saatle akşam 6'dan sabah 6'ya kadar tüm adada geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülkede sosyal medya ağlarına ve mesajlaşma uygulamalarına da kısıtlamalar getirildi. Facebook ve WhatsApp'ı da içeren karar, yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmaması için alındı.

Sri Lanka'daki saldırıları üstlenen olmadı

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