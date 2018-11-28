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STEM yaklaşımı ile yazılmış roman: İpek Yolu Günlüğü

Nuh Bektaş ve Çağdaş Yüksel’in kaleme aldığı, İpek Yolu Günlüğü, STEM yaklaşımlı sorularla öğrencilere bilimsel bakış açısı ve araştırma becerisi kazandırmayı amaçlıyor…

Özel İçerik | 28.11.2018 - 16:39..
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ipek yolu günlüğü

Bektaş, Türk Dili ve Edebiyatı; Yüksel de Coğrafya Öğretmeni. İkili, İpek Yolu Günlüğü’nü, STEM yaklaşımlı sorularla yazdı.

Peki nedir bu STEM yaklaşımı? Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiksel sorulara cevap veren bir yaklaşım. Zengin dokulu bir romanı bu yaklaşımla okumayı daha önce denemiş miydiniz? Kaşgae’den yola çıkıp İpek Yolu kervanlarıyla Antakya’ya ulaşan Abay’ın nefes kesen serüvenini anlatan “İpek Yoly Günlüğü” güzel bir başlangıç olabilir.

STEM yaklaşımlı roman: İpek Yolu Günlüğü

İPEK YOLU GÜNLÜĞÜ

İpek Yolu Günlüğü, STEM eğitimi yaklaşımlı roman ve etkinlik serisinin ilk kitabı. “Bilim yalnızca fenden mi ibarettir? Bilimin ve yaşamın iç içeliğinin ne kadar farkındayız? Bilim dalları birbirlerinden kopuk mudur, yoksa bilimin çok disiplinli bir doğası mı vardır? Eğitim hayatımız boyunca bilimsel metodolojiyi ne kadar öğrenebiliyoruz?  Herhangi bir varlığı, topluluğu ya da kavramı gelişmiş veya geri kalmış olarak değerlendirdiğimizde ölçütümüz nedir? Metin nedir ve neleri metin sayabiliriz? Gerçek yaşam kurgusal metinlerde nasıl ve hangi boyutta bulunur?” gibi sorulardan yola çıkarak STEM eğitimi yaklaşımına yeni bir yön kazandırmayı amaçlıyor.

Öğrencilere bilimsel bakış açısı ve araştırma becerisi kazandırmayı, metnin tüm bileşenleriyle kavranabilmesinin yolunu açmayı, eğitsel materyal çeşitliliğindeki boşluğu doldurmayı ve sosyal bilimlerin hak ettiği değeri kazanmasına katkı sunmayı hedefleyen bu yolculuk, yeni maceralar ve kitaplarla da devam edecek…

İpek Yolu Yolculuğu

Nuh Bektaş, Çağdaş Yüksel

Altın Kitaplar

S.: 104

Kitabı satın almak için tıklayınız: altinkitaplar

Damla Karakuş

[email protected]

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